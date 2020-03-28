Общее количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 228
Зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Нур-Султане - 18 случаев, в Алматы - 1 случай и в Акмолинской области - 1 случай.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22.00 час 28 марта 2020 года в Казахстане. Зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане - 18 случаев, в Алматы - 1 случай и в Акмолинской области - 1 случай, сообщает zakon.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 228 случаев регистрации коронавируса, из них:
в г. Нур-Султан – 135 случаев,
в г. Алматы – 59 случаев,
в Карагандинской области - 7 случаев,
в Атырауской области - 5 случаев,
в Акмолинской области - 6 случаев,
в Жамбылской области - 3 случая,
в Шымкенте - 2 случая,
в Восточно - Казахстанской области - 2 случая,
в Алматинской области - 4 случая,
в Актюбинской области - 1 случай,
в Северо - Казахстанской области - 1 случай,
в Павлодарской области -1 случай,
в Мангистауской области - 1 случай,
в Кызылординская области - 1 случай.
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