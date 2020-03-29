Нарушителя домашнего карантина лишили гражданства в Сингапуре

За подобные правонарушения грозит штраф в размере 7 тыс. долларов или тюремное заключение на срок до шести месяцев.

Власти Сингапура впервые лишили гражданства местного жителя за грубые нарушения домашнего карантина, который мужчина должен был отбывать после возвращения из-за рубежа, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

53-летний Го Илья Виктор прибыл на пароме в Сингапур из Индонезии 19 марта, согласно вступившему в силу распоряжению правительства ему было вручено предписание о домашней изоляции на 14 суток, - говорится в распространенном в воскресенье заявлении управлении иммиграции и контроля республики.

Вместе с тем в тот же день мужчина покинул страну и вновь отправился на индонезийский остров Батам.

При выезде из Сингапура ему было вынесено предупреждение о нарушении режима изоляции и соответствующем наказании, несмотря на это он покинул страну, а 24 марта вновь попытался въехать в республику, - рассказали в ведомстве.

В управлении подчеркнули, что "учитывая тяжесть проступка, совершенного с умыслом, было принято решение о лишении гражданства". О дальнейших мерах в отношении мужчины не уточняется.

Правительство Сингапура незамедлительно намерено предпринимать самые суровые меры в отношении нарушителей режима изоляции. За такие правонарушения грозит штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов (7 тыс. долларов США) и/или тюремное заключение на срок до шести месяцев, - указывается в заявлении.

При этом иностранцы после отбытия наказания будут депортированы.

В настоящее время все прибывающие в республику должны находиться на строгом домашнем карантине, который не позволяет покидать помещение в течение 14 суток. Кроме того, с 23 марта власти полностью закрыли страну для въезда и транзита иностранцев, не имеющих здесь разрешений на постоянное проживание. На сегодняшний день число инфицированных в городе-государстве превысило 800 человек, при этом почти 200 полностью выздоровели и выписаны из больниц. Первый случай заражения коронавирусом был отмечен в Сингапуре 23 января, за это время скончались два человека.

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