27 человек арестованы за попытку проникнуть в закрытый Алматы

Всего 38 человек привлечены к административной ответственности за нарушение правил режима ЧП.

По данным Департамента полиции Алматинской области, 27 адмарестованных в настоящий момент находятся в ИВС, которые по решению суда подвергнуты административному аресту, передает zakon.kz.

Как отмечает Polisia.kz, арестованные почти в один голос твердят, что сожалеют о том, что не прислушались к призывам соблюдать режима чрезвычайного положения.

– Я с Ащыбулака. Ночью хотел тайно проникнуть в Алматы. Это была ошибка. Сотрудники полиции задержали меня и арестовали на 10 суток. Я прошу Вас, не повторяйте моих ошибок. Во время карантина прошу Вас оставаться дома, – рассказал гражданин М., один из административно арестованных.

Всего 38 человек привлечены к административной ответственности за нарушение правил режима ЧП, из них 27 арестованы, остальные – оштрафованы, как минимум, на 10 МРП.

– Не зная того, я пересек границу, за что был задержан и арестован на 10 суток. Я призываю всех граждан, соблюдать режим карантина и не выходить на лицу без нужды. Сидите желательно дома. Берегите своих родных и близких, – добавил гражданин И., житель Алматинской области.

В Алматы карантин введен с 19 марта.

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