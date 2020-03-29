Все будет по закону - Сапарбаев обратился к жителям Кордайского района

Мы живем в правовом государстве - аким области.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел в селе Сортобе очередное заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Кордайском районе, в ходе которого заслушал отчеты о реализации пилотного проекта "Мир и согласие" и встретился с местными жителями, передает zakon.kz.

Аким региона подчеркнул, что в рамках проекта проведено свыше 400 мероприятий с охватом более 13 тысяч кордайцев. Теперь необходимо сделать анализ и работать над решением выявленных проблем. Более подробно о них доложили главы рабочих групп, являющиеся и руководителями профильных областных управлений. Речь идет о пяти направлениях проекта: информационно-разъяснительная работа, социальные проблемы, развитие предпринимательства, вопросы религии и безопасности. По сути, деятельность рабочих групп, которые в течение недели проводили встречи с населением, охватила практически все сферы жизни сельчан.

В ходе докладов аким области задавал вопросы, которые касались насущных проблем кордайцев. Так, он убедился в том, что уже началось выделение дополнительных грантов и микрокредитов для поддержки предпринимательской инициативы сельчан, оформлены и вовремя выплачиваются пособия по потере кормильца. Кроме того, необходимо обратить внимание на такой деликатный вопрос, как ротация имамов.

Депутат районного маслихата Карлыгаш Кыпчакбаева отметила, что данный проект способен реально улучшить жизнь кордайцев. А житель села Кордай Болат Анарбеков попросил, чтобы специалисты по кредитованию и оформлению документов как можно чаще приезжали и консультировали местное население.

Председатель совета ветеранов Масанчинского сельского округа Дидэр Двумаров сообщил, что более 100 дунганских семей по традиции выехали в Шуский район, где уже приступили к севу лука.

Бердибек Сапарбаев в курсе того, что раньше таких семей было 300, поэтому он попросил аксакала довести до местного населения, чтобы они ехали без опаски, а проблем с выделением земли не будет. Данный вопрос находится на его личном контроле.

Вы работаете не только для себя, вы вносите свою лепту в продовольственную безопасность, как области, так и страны в целом. Это очень важно, особенно в современных непростых условиях, - отметил он.

Имам села Сортобе Губар Паншаров подчеркнул, что кордайские села живут обычной жизнью, но, естественно, с поправкой на карантинные меры.

Подводя итоги встречи, глава региона высказался практически по каждой озвученной проблеме, а главный смысл его выступления был в том, что власть выполнит свои обещания. Составлена и утверждена дорожная карта, согласно которой будут постепенно решаться выявленные проблемы. Глава региона будет лично контролировать ее выполнение, а нерадивые руководители обязательно понесут ответственность.

- Надо чаще встречаться с людьми. Это главный урок, который вы должны вынести из этого проекта, - обратился он к сидящим в зале чиновникам. - Глава государства предпринимает значительные меры по развитию экономики и улучшения социального положения казахстанцев. Выделены средства, которые придут и в Кордайский район, здесь они будут выдаваться в упрощенном режиме. На новых проектах должны работать местные жители.

Обязательно усилим контроль на границе, борьбу с контрабандой и другими видами преступности.

Уровень образования в школах остается низким, нужно проработать вопрос обеспечения местных учебных заведений квалифицированными кадрами. Не стоит ехать обучаться в соседний Кыргызстан. В наших планах - строительство колледжа, который будет располагаться между селами Сортобе и Масанчи, - поделился новостью глава региона.

Восстановление пострадавших в Кордайском районе домов начнется в ближайшее время, идет сбор спонсорских средств, однако все документы на недвижимость должны быть в полном порядке, - акцентировал глава региона.

Главный момент, на который обратил внимание Бердибек Сапарбаев – плохая работа районных и сельских акимов по разъяснению преимуществ различных государственных программ. Люди зачастую не в курсе, что могут рассчитывать на помощь государства, и первейшая задача акимов – донести эту информацию до людей, чтобы выделяемые средства реально помогли повысить уровень доходов граждан.

Завершая свое выступление, Бердибек Сапарбаев напомнил, что все будет по закону, начиная от восстановительных работ и заканчивая уголовными делами по расследованию беспорядков.

Мы живем в правовом государстве. Если нарушил закон, будешь отвечать по всей строгости, вне зависимости от национальности и вероисповедания, - резюмировал аким области.

Кроме того, в этот день Бердибек Сапарбаев посетил контрольно-пропускной пункт "Карасу", где ознакомился с работой пограничных и таможенных служб, а также медицинских работников, проводящих осмотровые мероприятия граждан, прибывающих из Кыргызстана.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!