В столице два пациента с коронавирусом находятся в стабильно тяжелом состоянии
Лечение получают согласно клиническому протоколу.
Фото : time.kz29 марта 2020, 13:22
Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о состоянии больных коронавирусом в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.
На сегодняшний день из числа пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на стационарном лечении, у двоих состояние стабильно тяжелое, без ухудшения. Находятся на искусственной вентиляции легких. Лечение получают согласно клиническому протоколу, - сообщила Кисикова в эфире телеканала "Хабар 24".
У остальных пациентов состояние удовлетворительное. Они также получают лечение согласно клиническому протоколу.
Напомним, на сегодняшний день в стране подтвержден 251 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 151 случай.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Все новости по теме читайте здесь.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5014014-c812a699af548c2f3f0853060ef7d439
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...