В столице два пациента с коронавирусом находятся в стабильно тяжелом состоянии

Лечение получают согласно клиническому протоколу.

Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова рассказала о состоянии больных коронавирусом в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день из числа пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на стационарном лечении, у двоих состояние стабильно тяжелое, без ухудшения. Находятся на искусственной вентиляции легких. Лечение получают согласно клиническому протоколу, - сообщила Кисикова в эфире телеканала "Хабар 24".

У остальных пациентов состояние удовлетворительное. Они также получают лечение согласно клиническому протоколу.

Напомним, на сегодняшний день в стране подтвержден 251 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 151 случай.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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