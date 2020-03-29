Оштрафован за то, что притворился больным COVID-19

Позже, он пояснил, что хотел проверить работу системы, признаков болезни не имел, за границу не выезжал, контактов с заболевшими не имел - Абаев.

Административный штраф получил молодой человек, который претворился больным COVID-19, чтобы проверить работу систему здравоохранения. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, сообщает корреспондент zakon.kz.

Гражданин Казахстана на портале "ДамуМед" указал заведомо недостоверные сведения о том, что у него есть признаки COVID-19. При его осмотре, медиками признаков заболевания не обнаружено. Позже, он пояснил, что хотел проверить работу системы, признаков болезни не имел, за границу не выезжал, контактов с заболевшими не имел. За это он оштрафован, - сообщил министр.

Он обратился к населению с просьбой с уважением относится к работе врачей и не тратить их время в пустую.

Вы знаете, медики работают на износ, без выходных, едва ли не в круглосуточном режиме, подвергают себя опасности заболеть. У них каждая минута, секунда на счету. Давайте не забывать об этом важном вопросе, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Все новости по теме читайте здесь

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!