Какие ограничения введут в Караганде на время карантина

С 30 марта пять городов Карагандинской области будут закрыты на карантин.

В акимате Карагандинской области рассказали, с какими ограничениями столкнутся местные жители на период карантина, передает zakon.kz.

В сообщении говорится, что в WhatsApp рассылают документ, выдаваемый за постановление главного санитарного врача Карагандинской области Каната Аскарова. Но этот документ был проектом и не является подлинным. Информация, содержащаяся в нем, недостоверна.

А достоверной является следующая информация. С 30 марта карантин вводится в Караганде, Темиртау, Сарани, Абае и Шахтинске.

Начиная с этого дня жителям пяти городов запрещено собираться компаниями более трех человек, за исключение членов семьи. Ограничивается выход граждан из домов, за исключением покупки продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу.

Людям старше 65 лет не рекомендуется выходить на улицу. Несовершеннолетним запрещается покидать дома без сопровождения взрослых.

До особого распоряжения будут закрыты все общественные места: парки, скверы, детские игровые и спортивные площадки. Бизнес-центры будут работать с 10.00 до 15.00.

Кафе и рестораны могут работать лишь в режиме доставки.

Прекратят работу все непродовольственные магазины, частные и государственные детские сады, салоны красоты, общественные бани, сауны, букмекерские конторы и прочие заведения по оказанию услуг.

Транспортное сообщение между карантинными городами пока не приостановлено.

При ограничении работы авто- и железнодорожного вокзалов, аэропорта и общественного транспорта или оцепления карантинной зоны население проинформируют заранее.

Вопросы трудовой миграции будут прорабатываться совместно с местными акиматами и работодателями.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть и пять городов Карагандинской области, а также Атырау. На 17:55 29 марта коронавирус подтвердился у 271 человека. В Карагандинской области зарегистрировано 7 случаев заражения.





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