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Въезд в Актюбинскую область ограничат с 31 марта

Местных жителей попросили оставаться дома.

Фото : 2ГИС29 марта 2020, 20:11

Въезд и выезд в Актюбинскую область будет запрещен с 31 марта, сообщает zakon.kz.

Местных жителей попросили оставаться дома.

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