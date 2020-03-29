Въезд в Актюбинскую область ограничат с 31 марта

Местных жителей попросили оставаться дома.

Въезд и выезд в Актюбинскую область будет запрещен с 31 марта, сообщает zakon.kz.

Местных жителей попросили оставаться дома.

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