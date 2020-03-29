В Акмолинской области жители распространяли информацию о зараженных. Начато расследование

Ими оказались женщины 29 и 23 лет.

В Акмолинской области в отношении двух человек начато досудебное расследование за распространение недостоверных сведений о заболевших коронавирусом и закрытии городов на карантин, передает zakon.kz.

Polisia.kz пишет, что жительница Степногорска распространила в WhatsApp сообщение о том, что в городе вводится комендантский час и людей будут штрафовать за нахождение на улице. Она также утверждала, что на территории городов Акколь, Степногорск и поселка Шортанды будут выставлены блокпосты.

Полиция установила 29-летнюю женщину, которая распространила ложное сообщение и ввела в заблуждение 18 100 пользователей группы в WhatsApp.

Второй факт выявлен 29 марта полицией Жаксынского района. Подозреваемой оказалась 23-летняя жительница поселка Жаксы, которая распространила в группе WhatsApp ложную информацию о выявлении человека, заболевшего коронавирусом в городе Атбасар.

Сейчас по обоим фактам проводятся досудебные расследования по статье "Распространение заведомо ложной информации".

Полиция в очередной раз предупреждает, что за распространение недостоверной информации, предусмотрена уголовная ответственность. Уголовная ответственность грозит не только авторам недостоверной информации, но и лицам ее распространившим.

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