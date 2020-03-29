164 нарушителя карантина задержаны в Нур-Султане

В полиции напоминают, что с 30 марта по 5 апреля перестанут ездить автобусы, вводится нерабочая неделя, за исключением работы тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города.

Улицы столицы патрулируют полицейские, за два дня в территориальные Управления полиции доставлены 164 лица, на 68 нарушителей режима ЧП составлены административные протокола, сообщает zakon.kz.

С 00.00 час. 28 марта текущего года в столице ограничен выход граждан из дома за исключением приобретения продуктов/лекарств, получения медуслуг и выхода на работу, чья деятельность разрешена. Несовершеннолетним запрещается ходить по городу без сопровождения взрослых.

С остальными проведена профилактическая беседа. В целях вашей безопасности и снижения распространения коронавирусной инфекции просим оставаться дома и соблюдать все меры безопасности, - говорится в сообщении пресс-службы акимата столицы.

В полиции напоминают, что с 30 марта по 5 апреля перестанут ездить автобусы, вводится нерабочая неделя, за исключением работы медиков, полицейских и тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Акиматом столицы для медиков, борющихся с коронавирусом, выделены гостиницы, транспорт и организовано питание. Для врачей, работающих в поликлиниках и больницах, также организован транспорт. Транспорт предоставляет компания CTS.

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