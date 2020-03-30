93% зараженных коронавирусом в Китае выздоровели

Об этом сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 470, из них 75 770 человек излечились и были выписаны из больницю, - сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее, 29 марта, в Китае заявили, что эпидемия коронавируса в стране практически остановлена. Сообщалось, что количество внутренних случаев заболевания в Китае составляет менее 3 тыс., однако число заражений, привезенных из-за границы, продолжает расти.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 721 тыс. случаев заболевания, умерли более 33 тыс. человек, вылечились - более 151 тыс.

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