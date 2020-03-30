Трамп спрогнозировал пик смертности из-за коронавируса в США

Он призвал строго следовать указаниям властей.

Введенные в США меры для борьбы с коронавирусом будут действовать до 30 апреля. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Он призвал строго следовать указаниям властей. Продление ограничений необходимо для замедления распространения вируса. Он также понадеялся, что новый дедлайн продлевать не придется.

Чем больше вы стараетесь, тем быстрее закончится этот ночной кошмар,Пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания в США может случиться через две недели, — сказал Трамп.

По его словам, ожидается, что к 1 июня США выйдут на путь восстановления после эпидемии.

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