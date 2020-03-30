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Семейный пикник устроили смельчаки на льду в Павлодаре

На сегодняшний день выходить на лед крайне опасно.

Фото : пресс-центр ДЧС30 марта 2020, 11:10

29 марта на реке Усолка две семейные пары с несовершеннолетними детьми устроили на льду пикник - поставили кухонную мебель, мангал, передает zakon.kz.

На место незамедлительно выехала дежурная смена спасателей.

Отдыхающие люди не хотели покидать место отдыха. Только после проведения долгой разъяснительной беседы граждане все-таки покинули лед, - прокомментировали спасатели Павлодар-онлайн.

В ДЧС отметили, что, несмотря на постоянно проводимую профилактическую работу, рыбаки игнорируют предупреждения сотрудников органов гражданской защиты, тем самым они подвергают свою жизнь опасности, что, бывает, приводит к трагедии.

29 марта в Баянаульском районе произошел несчастный случай, резиновая лодка перевернулась, и рыбак 1986 года рождения утонул. Мужчина не надел спасательный жилет, - сообщили в пресс-центре ДЧС. - Тело погибшего обнаружили водолазы спасательного отряда Экибастуза на глубине, в 50 метрах от берега.

На сегодняшний день выходить на лед крайне опасно, с наступлением весны лед становится хрупким и в любой момент может проломиться.


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