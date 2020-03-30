Дебоширы избили семейную пару и оказали сопротивление полицейским в Караганде

В дебоше участвовали не только мужчины, но и женщины.

В Караганде задержаны дебоширы, избившие владельцев ночного клуба и оказавшие сопротивление полицейским, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, 25 марта 2020 года в Михайловский отдел полиции Караганды поступило сообщение, что неизвестные лица в одном из клубов города, нарушая общественный порядок, повредили имущество и нанесли телесные повреждения 37-летнему директору клуба и его 36-летней супруге.

Полицейские установили двух нарушителей. Ими оказались 27-летний житель поселка Топар и его 44-летний знакомый. Данные лица отказались последовать для дальнейших разбирательств в отдел полиции и оказали сопротивление. К дебоширам также присоединились присутствовавшие на месте происшествия две женщины. Последние не только оказали неповиновение полицейским, но и применили к ним насилие, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве дополнили, что начато три досудебных расследования по фактам хулиганства, совершенного группой лиц, неповиновения представителю власти и применения насилия в отношении представителя власти.

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