Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дебоширы избили семейную пару и оказали сопротивление полицейским в Караганде

В дебоше участвовали не только мужчины, но и женщины.

Фото : comandir.com30 марта 2020, 15:23

В Караганде задержаны дебоширы, избившие владельцев ночного клуба и оказавшие сопротивление полицейским, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, 25 марта 2020 года в Михайловский отдел полиции Караганды поступило сообщение, что неизвестные лица в одном из клубов города, нарушая общественный порядок, повредили имущество и нанесли телесные повреждения 37-летнему директору клуба и его 36-летней супруге.

Полицейские установили двух нарушителей. Ими оказались 27-летний житель поселка Топар и его 44-летний знакомый. Данные лица отказались последовать для дальнейших разбирательств в отдел полиции и оказали сопротивление. К дебоширам также присоединились присутствовавшие на месте происшествия две женщины. Последние не только оказали неповиновение полицейским, но и применили к ним насилие, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве дополнили, что начато три досудебных расследования по фактам хулиганства, совершенного группой лиц, неповиновения представителю власти и применения насилия в отношении представителя власти.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты