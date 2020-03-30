О ситуации с коронавирусом в Алматинской области рассказал главный санврач

Из зарубежных авиарейсов контактных лиц выявлено 130 первого уровня.

В Алматинской области в настоящее время находятся на карантине и изолированы 623 человека, передает zakon.kz.

Заражены коронавирусом 8 человек, из которых двое – местные случаи, всего выявлено 65 контактов, все изолированы, обследованы. Результаты 44 человек отрицательные, 21 – в работе, - сообщил главный санитарный врач области Кайрат Баймұхамбетов на онлайн брифинге.

По его словам, в очаге заражения – ЖК - введен режим карантина, установлен пост из сотрудников полиции. На территории многоквартирного дома проведены дезинфекционные работы.

Из зарубежных авиарейсов контактных лиц выявлено 130 первого уровня и 434 это второго уровня контактов, 129 госпитализированы, проводятся обследования 109 результатов отрицательные, 21 в работе, добавил он.

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