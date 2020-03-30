В Караганде у шести студентов выявили коронавирус
Сегодня инфекция подтвердилась у шестерых студентов.
Фото : yandex.kz30 марта 2020, 19:38
В Караганде число заболевших коронавирусом выросло до 13, передает zakon.kz.
Как сообщается на специализированном сайте, сегодня инфекция подтвердилась у шестерых студентов, которые прилетели в Караганду 18 марта.
Все пассажиры рейса сразу были помещены на карантин. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.
На данный момент в Казахстане зарегистрировано 302 случая заражения коронавирусом.
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