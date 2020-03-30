Роддомы продолжат работу - Биртанов
Все медицинские организации страны работают в штатном режиме, заявил глава Минздрава.
Фото : Pixabay30 марта 2020, 21:07
В Казахстане не будут закрывать родильные дома из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.
Все медицинские организации страны, в том числе и родильные дома, продолжают работать в штатном режиме. Работают и Национальный научный кардиохирургический центр и Национальный центр нейрохирургии. Проводятся как экстренное, так и плановое лечение, а также операции. Никаких угроз для закрытия роддомов нет, - сообщил глава Минздрава.
Он также рекомендовал в случае начала родов вызвать скорую помощь или же самостоятельно приехать в роддом.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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