Назван способ победы над коронавирусом до появления вакцины

Победить коронавирус также помогут объективное освещение проблемы и серьезное отношение к ней.

Врач-эпидемиолог Михаил Фаворов считает, что при грамотной борьбе с коронавирусом пандемия пойдет на спад еще до появления вакцины, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Эксперт прокомментировал данные американских математиков, которые подсчитали, что при соблюдении карантина COVID-19 будет распространяться крайне медленно.

Если 90% населения будут соблюдать изоляцию, а 10% продолжат нарушать карантин, победить эпидемию не удастся, - подчеркнул эпидемиолог.

Фаворов объяснил, что при этом случае очаги новых заражений будут регистрироваться и дальше.

Поэтому так важно оставаться в домашних условиях, отменить выезды куда-либо. Равнодушное отношение к таким опасным заболеваниям не проходит бесследно, - добавил он.

Фаворов также указал, что победить коронавирус также помогут объективное освещение проблемы и серьезное отношение к ней.

По его словам, в случае с атипичной пневмонией SARS, вспышка которой произошла в Китае в 2002 году, власти не объявили тревогу вовремя.

Сколько человек на самом деле забрал тот вирус - одному богу известно, потому что врачи не сумели его ликвидировать и никаких принципиальных мер ни медики, ни власти страны не провели, в результате чего вирус разлетелся по миру, - указал ученый.

Он отметил, что в этот раз Пекин отреагировал быстро, и эпицентр распространения вируса - город Ухань с 11 млн населения - был закрыт на карантин. А для нарушителей ввели от 10 лет до пожизненного срока лишения свободы.

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