На 90 дней продлят визы иностранцам в России из-за коронавируса

Трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы РФ и без привлечения их к административной ответственности.

Срок действия виз для иностранцев в России будет продлен на 90 дней вне зависимости от цели их пребывания в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию на основании виз, будет продлен срок их действия до 90 дней, независимо от цели въезда в Россию. В случае истечения срока действия имеющихся виз, срок временного пребывания также будет продлен с последующей выдачей транзитных виз для выезда из РФ, - говорится в сообщении МВД РФ.

Ранее МВД сообщало, что действие виз будет продлено в связи с распространением коронавирусной инфекции, но не указывались сроки продления. В частности, в ведомстве пояснили, что c 19 марта иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ. Для этого им необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением в произвольной форме.

Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории РФ, в том числе, если он уже истек, - сообщает ведомство.

В МВД уточнили, что также возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся в России. Причем трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы РФ и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.

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