Двое из Иртышска заражены: Сельчанку оштрафовали за фейк

Штраф в размере 40 МРП.

Аудиозапись, распространяемая в WhatsApp, перепугала жителей села Иртышск Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, полицейскими установлена 55-летняя жительница села Иртышск, которая подозревается в распространении ложной информации о том, что якобы в селе Иртышск два человека заражены коронавирусном.

Местные жители сразу же стали пересылать друг другу недостоверную информацию, более тысячи жителей стали репостить данную запись. По данному факту, в отношении сельчанки возбуждено административное производство по статье 478 КРКоАП. Решением Иртышского районного суда сельчанка подвергнута административному штрафу в размере 40 МРП, - отметили в ведомстве.

Полицейский предупреждают граждан об ответственности за распространение ложной информации.

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