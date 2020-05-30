Число зараженных COVID-19 в Казахстане превысило 10 000

Зарегистрировано 450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 29 мая 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрировано 450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 4,5%), из них:

Костанайская область - 29 (21,3%), Восточно-Казахстанская область - 17 (17,5%), Актюбинская область - 34 (11,2%), Алматинская область - 23 (7,1%), Шымкент - 51 (6,7%), Западно-Казахстанская область - 36 (6,,6%), Северо-Казахстанская область - 3 (5,9%), Карагандинская область - 41 (5,2%), г. Нур-Султан - 89 (4,8%), Кызылординская область - 16 (4,8%), Атырауская область - 44 (4,5%), Павлодарская область - 8 (4,1%), Мангистауская область - 7 (3,2%), Туркестанская область - 10 (2,8%), Алматы - 37 (1,5), Жамбылская область - 5 (1,4%).

Всего в стране подтверждено 10 382 случаев, из них:

в Алматы - 2499,

в Нур-Султане - 1957,

в Атырауской области - 1024

в Карагандинской области - 829,

в Шымкенте - 813,

в ЗКО - 580,

в Жамбылской области - 370,

в Туркестанской области - 364,

в Алматинской области - 349,

в Кызылординской области - 346,

в Актюбинской области - 338,

в Мангистауской области -224,

в Павлодарской области - 205,

в Костанайской области - 165,

в Акмолинской области - 151,

в ВКО - 114,

в СКО - 54.

Все новости по теме коронавирус в Казахстане читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!