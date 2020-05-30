Число зараженных COVID-19 в Казахстане превысило 10 000
Зарегистрировано 450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 29 мая 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрировано 450 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 4,5%), из них:
Костанайская область - 29 (21,3%), Восточно-Казахстанская область - 17 (17,5%), Актюбинская область - 34 (11,2%), Алматинская область - 23
(7,1%), Шымкент - 51 (6,7%), Западно-Казахстанская область - 36 (6,,6%), Северо-Казахстанская область - 3 (5,9%), Карагандинская область - 41 (5,2%),
г. Нур-Султан - 89 (4,8%), Кызылординская область - 16 (4,8%), Атырауская область - 44 (4,5%), Павлодарская область - 8 (4,1%), Мангистауская область - 7
(3,2%), Туркестанская область - 10 (2,8%), Алматы - 37 (1,5), Жамбылская область - 5 (1,4%).
Всего в стране подтверждено 10 382 случаев, из них:
в Алматы - 2499,
в Нур-Султане - 1957,
в Атырауской области - 1024
в Карагандинской области - 829,
в Шымкенте - 813,
в ЗКО - 580,
в Жамбылской области - 370,
в Туркестанской области - 364,
в Алматинской области - 349,
в Кызылординской области - 346,
в Актюбинской области - 338,
в Мангистауской области -224,
в Павлодарской области - 205,
в Костанайской области - 165,
в Акмолинской области - 151,
в ВКО - 114,
в СКО - 54.
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