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Проводить свадьбы и другие семейные торжества разрешили в Узбекистане

В Узбекистане с 1 июня в регионах "зеленой" категории разрешили проводить свадьбы и другие семейные торжества.

Фото : sputnik.kg30 мая 2020, 09:02

В Узбекистане специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла дополнительное решение, сообщает zakon.kz со ссылкой на kun.uz.

Согласно решению, с 1 июня в регионах "зеленой" категории разрешили проводить свадьбы и другие семейные торжества с соблюдением всех санитарных требований.

При этом мероприятия могут проводиться только по месту жительства и количество гостей не должно превышать 30 человек (только близкие родственники), - говорится в сообщении.

Нарушители установленных требований и санитарных правил буду привлечены к административной ответственности.


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