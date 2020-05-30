Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Google поможет людям соблюдать социальную дистанцию

Пользователи смогут нарисовать вокруг себя виртуальный круг, с помощью которого можно успешно держать приемлемую двухметровую дистанцию.

Фото : The Sun30 мая 2020, 09:43

Компания Google представила мобильное приложение, которое использует технологию дополненной реальности. Оно поможет людям соблюдать социальную дистанцию, передает zakon.kz.

Как пишет The Sun, в приложении пользователи смогут нарисовать вокруг себя виртуальный круг, с помощью которого можно успешно держать приемлемую двухметровую дистанцию. Если кто-либо нарушит границы персонального круга человека, то программа предупредит об этом.

Разработчики отмечают, что визуализация данных мер в значительной степени облегчит их соблюдение.

Ранее Apple и Google разработали технологию отслеживания контактов лиц, которые заражены новым коронавирусом. Компании объединили силы, чтобы помочь медицинским работникам. Отмечается, что созданная ими технология работает на основе Bluetooth.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты