Google поможет людям соблюдать социальную дистанцию

Пользователи смогут нарисовать вокруг себя виртуальный круг, с помощью которого можно успешно держать приемлемую двухметровую дистанцию.

Фото : The Sun

Компания Google представила мобильное приложение, которое использует технологию дополненной реальности. Оно поможет людям соблюдать социальную дистанцию, передает zakon.kz. Как пишет The Sun, в приложении пользователи смогут нарисовать вокруг себя виртуальный круг, с помощью которого можно успешно держать приемлемую двухметровую дистанцию. Если кто-либо нарушит границы персонального круга человека, то программа предупредит об этом. Разработчики отмечают, что визуализация данных мер в значительной степени облегчит их соблюдение. Ранее Apple и Google разработали технологию отслеживания контактов лиц, которые заражены новым коронавирусом. Компании объединили силы, чтобы помочь медицинским работникам. Отмечается, что созданная ими технология работает на основе Bluetooth.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке