Более 300 правонарушений выявили сотрудники охранных агентств СКО

В частности, они предотвратили почти 20 краж.

Более 300 административных правонарушений выявили сотрудники охранных формирований. Также они помогли полицейскими в раскрытии более 20 преступлений и предотвратили почти 20 краж и других правонарушений на охраняемых объектах, передает zakon.kz.

Как отметили в полиции, руководство департамента не оставляет без внимания факты участия сотрудников охраны в обеспечении правопорядка, поощряя их наградами ведомства. На последнем гарнизонном разводе начальник ДП полковник полиции Марат Тулебаев вручил благодарственные письма пятерым сотрудникам одного их охранных формирований.

Так, охранники агентства «Шериф» на минувшей неделе предотвратили кражу в одном из магазинов по улице Назарбаева. Около 2 часов ночи на пульт Централизованного наблюдения этого охранного агентства поступил тревожный вызов из магазина. Дежурившие сотрудники охраны незамедлительно отправились по месту вызова, где обнаружили разбитые окна. Злоумышленник убежал, не успев поживиться. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. В эту же ночь оперативники Первого отдела полиции установили и задержали горожанина, пробравшегося в магазин.

Всего на сегодняшний день в области 112 охранных формирований, в которых работают 1825 человек.

"Тесное взаимодействие с охранными формированиями способствуют укреплению правопорядка. Для оказания содействия и помощи органам внутренних дел в профилактике и пресечении противоправных проявлений, 35 экипажей мобильных групп осуществляют реагирование на тревожные сигналы, поступающие на пульты централизованного наблюдения частных фирм-операторов. При отсутствии сигналов тревоги занимаются патрулированием своих секторов. В ЦОУ УП г. Петропавловска имеется отдельный канал оповещения для круглосуточной передачи ориентировок экипажам групп оперативного реагирования о совершенных преступлениях на улицах и общественных местах областного центра", - рассказал начальник отдела по контролю за охранной деятельностью ДП СКО подполковник полиции Руслан Даньяров.

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