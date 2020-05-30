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Игрокам и тренерам ФК "Иртыш" объявили о закрытии клуба

Ранее сообщалось о том, что клуб на грани банкротства.

Фото : kazfootball.kz30 мая 2020, 13:57

Сегодня на собрании игрокам и тренерам "Иртыша" было объявлено о закрытии команды, сообщает zakon.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Таким образом, "Иртыш" не будет доигрывать сезон. Напомним, что павлодарская команда провела два матча в нынешнем чемпионате против "Кайсара" (0:1) и "Кызыл-Жар СК" (1:1).

Ранее сообщалось о том, что клуб на грани банкротства из-за неэффективного менеджмента.

Казахстанский футбольный клуб "Иртыш" является пятикратным чемпионом (1993, 1997, 1999, 2002, 2003) и обладателем Кубка страны (1997/98).


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