Запуск Crew Dragon могут перенести на 3 июня
Ранее пуск был перенесен из-за погодных условий.
Фото : Business Insidre31 мая 2020, 00:45
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что шанс на то, что запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX равен 50%, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Мне кажется, я обязан там быть, это очень волнующе, несмотря на то, что шансы примерно 50 на 50, в противном случае запуск будет отложен до среды, как я понял, - сказал Трамп.
Предыдущая попытка запуска Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), намеченная на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий.
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