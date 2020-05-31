Запуск Crew Dragon могут перенести на 3 июня

Ранее пуск был перенесен из-за погодных условий.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что шанс на то, что запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX равен 50%, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мне кажется, я обязан там быть, это очень волнующе, несмотря на то, что шансы примерно 50 на 50, в противном случае запуск будет отложен до среды, как я понял, - сказал Трамп.

Предыдущая попытка запуска Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), намеченная на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за неблагоприятных погодных условий.

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