В Мангистау военный КамАЗ столкнулся со "скорой": скончались три человека

За рулем грузовика был призывник из Мангистау.

Мангистауской области столкнулись военный КамАЗ и машина скорой помощи Исатайской районной больницы, сообщает zakon.kz со ссылкой на АЖ.

Смертельное ДТП случилось еще 6 мая, на 185-м километре трассы Атырау – Астрахань. Но данные о происшествии появились в СМИ только недавно.

В результате погибли все, кто находился в "скорой помощи" - водитель и два медика.

42-летняя медсестра скончалась на месте происшествия, а второй медик и водитель "скорой" скончались в реанимации областной больницы.

Как сообщили в Западном региональном военно-следственном управлении МВД РК, за рулем грузовика находился 20-летний солдат срочной службы - пограничник, призванный из Мангистауской области. По основной версии следствия, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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