Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Мангистау военный КамАЗ столкнулся со "скорой": скончались три человека

За рулем грузовика был призывник из Мангистау.

Фото : АЖ31 мая 2020, 11:46

Мангистауской области столкнулись военный КамАЗ и машина скорой помощи Исатайской районной больницы, сообщает zakon.kz со ссылкой на АЖ.

Смертельное ДТП случилось еще 6 мая, на 185-м километре трассы Атырау – Астрахань. Но данные о происшествии появились в СМИ только недавно.

В результате погибли все, кто находился в "скорой помощи" - водитель и два медика.

42-летняя медсестра скончалась на месте происшествия, а второй медик и водитель "скорой" скончались в реанимации областной больницы.

Как сообщили в Западном региональном военно-следственном управлении МВД РК, за рулем грузовика находился 20-летний солдат срочной службы - пограничник, призванный из Мангистауской области. По основной версии следствия, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты