Максат Калибеков: Сложные ситуации мы научились использовать с выгодой для себя

У подножия гор, в экологически чистом районе близ Кегеня, расположена откормочная площадка, где выращивают 3 тысячи голов бычков отечественной мясной породы акбас (казахская белоголовая).

С начала мая в Алматы начались поставки высококачественного мяса говядины по ценам ниже рыночных от отечественного производителя — компании MPS (Meat Processing and Services) с торговой маркой "Асыл ет". Меморандум об этом был подписан в апреле по инициативе акимата города. Соглашению о поставках предшествовал мониторинг цен на рынке на социально значимые продовольственные товары, в числе которых традиционно находится мясо. Изучением ситуации занимались сотрудники Центра предпринимательства "Qoldaý" и городского акимата. Анализ показал: недостаток поставок мяса ведет к росту цен, которые административными методами сдерживать практически невозможно. Итогом договоренностей госструктур и производителя стали поставки мяса говядины на алматинский рынок по фиксированным ценам - 1950 тенге за 1 кг. Приобрести этот ценный продукт питания горожане могут уже в 200 магазинах Алматы. До конца года количество торговых точек увеличится многократно.

Мы не новички на алматинском рынке, - начал разговор генеральный директор компании Максат Калибеков. - У нас давно и успешно в нескольких районах города работают 5 фирменных магазинов. Но последние договоренности с акиматом выдвинули на повестку дня новые задачи и одновременно расширили наши возможности.

Составляющие успеха



Компания в своей ежедневной деятельности придерживается концепции "с поля до полки". Ведь MPS не просто крупный поставщик, но и производитель.

У подножия гор, в экологически чистом районе близ Кегеня, расположена откормочная площадка, где выращивают 3 тысячи голов бычков отечественной мясной породы акбас (казахская белоголовая). Животных выращивают по американской технологии: в загоне, но на открытой площадке. На одного животного приходится 15-20 квадратных метров откорм площадки, условия содержания приближены к естественной среде обитания. Породистые бычки пьют воду из чистых горных рек, обеспечены полноценными натуральными комбикормами, и в условиях минимального стресса быстро набирают вес. Ветеринары следят за тем, чтобы рацион животных был сбалансированным.

Кроме того, у компании есть собственный мясоперерабатывающий комплекс в поселке Кошмамбет в Карасайском районе Алматинской области. Комбинат построили в 2008 году в 30 км от Алматы, оснастив его современными производственными линиями по забою, обвалке, переработке, фасовке продукции. Между прочим, MPS первой из казахстанских производителей начала поставки говядины и баранины на рынки Китая и Ирана. Началу продаж предшествовали проверки комплекса со стороны СЭС Китая и Ирана. Чуть позже продукцию казахстанского сельхозтоваропроизводителя оценили заказчики из России, Катара, Бахрейна. Импортеры подтвердили: продукция казахстанской компании соответствует всем международным стандартам безопасности, в том числе и халал.

И, наконец, для исключения посредников и накруток на цены была создана собственная дистрибьюторская сеть.

Тонны мяса в шаговой доступности

Поначалу в рамках меморандума предполагалось реализовывать мясо через супермаркеты Алматы. Как ни странно, от инициативы отказались крупные торговые сети: у них были свои поставщики и снижать цены никто не торопился. И тогда специалисты MPS решили предложить сотрудничество маленьким магазинчикам, расположенным в жилых кварталах города. Конечно, были определенные трудности. Такие магазинчики мясо не продают, поскольку не могут обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Решение оказалось достаточно простым и эффективным: компания-производитель стала расфасовывать свою продукцию в вакуумные упаковки по одному килограмму и размещать в морозильных ларях. Это оказалось удобно и для продавцов, и для покупателей.

В первый месяц действия меморандума - в мае - MPS удалось поставить в магазины Алматы в общей сложности 6 тонн. В июне этот показатель планируется довести до 60 тонн, увеличив количество торговых точек до 500-600. Вместе с тем до конца года компания планирует охватить поставками не меньше 1300 магазинчиков, зайти практически в каждый алматинский двор. Тогда цены на рынке, уверен руководитель MPS, стабилизируются.

Но для обеспечения города надежными поставками мяса и мясной продукции необходимо увеличить стадо на откорм до 20 тысяч голов, тогда производитель и в будущем поставки для Алматы будет закрывать собственной продукцией. Поэтому параллельно идут переговоры с Аграрно-кредитной корпорацией о получении льготного кредита для увеличения поголовья и наращивания мощностей компании.

О господдержке и завоевании внутреннего рынка

По мнению сельхозтоваропроизводителя, государством разработан ряд полезных инициатив, которые призваны дать дополнительный импульс развитию отечественной бизнес-среды. Проблемы начинаются, когда программы спускаются вниз и люди начинают администрировать, усложняя получение инвестиций. Топ-менеджер предлагает упростить условия финансирования бизнеса в рамках госпрограмм: упростить техрегламенты прохождения некоторых процедур, пойти навстречу сельхозтоваропроизводителям в части обеспечения залогов для получения кредита.

Даже такая крупная компания, как MPS, испытывает определенные трудности с привлечением финансов. Льготное субсидирование со стороны государства существует, но эти инвестиции можно получить лишь под твердые залоги, и далеко не у всех крестьянских хозяйств они имеются. Потому-то сельский бизнес развивается не так быстро, как того требуют вопросы продовольственной безопасности страны. Но в компании уверены, любые трудности можно обернуть в свою пользу, если удастся собрать команду единомышленников.

У нас отличная команда управленцев и узких специалистов, которая обладает большим опытом в сфере производства и реализации мяса, - сказал в заключение Максат Муратбекович. - К тому же, в связи с меняющейся ситуацией в мире мы поменяли стратегию поведения компании на рынке.

Если раньше мы ориентировались на экспорт при реализации своей продукции, то теперь считаем важнейшим направлением - завоевание внутреннего рынка Казахстана. Ведь этот рынок более стабилен, и именно здесь мы можем на все сто использовать свои конкурентные преимущества.

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