Отец пропавшего Руслана Жуванышева от безысходности хотел совершить суицид

По словам мужчины, если не здесь, то там встретится со своим сыном и узнает правду.

Отец пропавшего Руслана Жуванышева хотел покончить жизнь самоубийством. Он и его родственники в отчаянии и уже не знают, куда обратиться за помощью, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТоболИнфо.

Месяц назад в поселке Ильяса Омарова Алтынсаринского района пропал 17-летний Руслан Жуванышев. Родственники в отчаянии, за это время ни на шаг не продвинулись ни полицейские, ни местные жители. Они просят справедливого расследования возбужденного уголовного дела. До сегодняшнего дня не нашли ни одного следа, который мог бы пролить свет на события той ночи.

Напомним, Руслан пропал в ночь с 28 на 29 апреля, поехал с друзьями проверять рыболовные сети. Среди тех, кто был на пикнике в тот день, — сын акима сельского округа Таубек Нуртасов.

Родственники в отчаянии от того, что аким Кошкарбай Нуртасов вместо сочувствия и помощи в поиске устроил информационную атаку в СМИ по защите своего сына Таубека Нуртасова.

По факту пропажи возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство», ежедневно в поселке работают полицейские, но, по словам родственников, нет никакого просвета в деле.

Кто-то что-то не договаривает, не может наш Русик пропасть бесследно, — говорит тетя пропавшего парня Гульнара. — Мы просим, найдите нашего Руслана, хоть живого, хоть мертвого. Наш брат Данияр уже в отчаянии и самого вытащили из петли.

После приезда ряда СМИ и выступления в них только акима, отец Руслана впал в депрессию, потому что везде идет выступление под одним ракурсом: никто из ребят, которые были на пикнике, не виноват, и у всех есть алиби.

Мы пришли к ним домой и видим, его нет, а тут мой супруг кричит, что он в сарае висит, — со слезами на глазах рассказыват Анара Жуванышева. — Он уверяет нас, что если не здесь, то там встретится со своим сыном и узнает правду.

Правду хотят знать все: и свидетели, и родственники.

Я разговаривал со своим сыном, он клянется, что нет его вины, что не было у них стычек в тот день, — клянется аким поселка Кошкарбай Нуртасов. — И как быть в этой ситуации? Конечно, я буду защищать своего сына.

Напомним, что аким нанял адвоката для своего сына.

Мне до сегодняшнего дня непонятно, почему служебную машину акима не проверили через сканер, все машины прошли через эту процедуру, но не «Нива Шевролет», которая в ту ночь разъезжала по поселку, — спрашивает Динияр Жуванышев.

По его мнению, чем дальше, тем меньше шансов вообще найти Руслана, следы криминала, а они, в этом он уверен, заметаются.

Сейчас, анализируя первые дни поиска Руслана, мы видим много нестыковок в поведении родственников тех парней, которые ночью были на пикнике, — говорит отец пропавшего. — В частности, отец Данияра Балгужина Толик во время поиска заявляет, что у него нет бензина в машине и едет в поселок, но потом его видят в лесу. Мы называем то место, это между озерами, где издалека были три фонаря. Зачем он вернулся в то место? Кто его ждал там?

Понять родственников Руслана Жуванышева вполне можно, из-за безысходности они все факты трактуют со своей позиции. Жители поселка разделились, каждый видит друг в друге противника. Отец Руслана постоянно ходит на кладбище, которое находится рядом с его домом.

Неизвестность — это самое страшное проклятие. Но за что оно нам? — говорят Жуванышевы.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!