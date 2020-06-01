Как пройдет первый после карантина вечер бокса

Бои стартуют 9 июня нетитульным поединком чемпиона мира WBO в полулегком весе Шакура Стивенсона (13-0, 7 КО) с Феликсом Карабайо.

9 и 11 июня на арене MGM Grand в Лас-Вегасе впервые после перерыва, связанного с карантином, пройдут вечера бокса. Правда, в правила их организации внесены серьезные изменения для профилактики коронавируса, передает zakon.kz.

Как стало известно vringe, атлетическая комиссия штата Невада дала зеленый свет плану компании Top Rank о проведении двух вечеров бокса в Лас-Вегасе. Но пройдут они без зрителей и будут показаны на ESPN.

Издание сообщает, что все боксеры должны будут работать с одним из двух назначенных организаторами катменов. По данным ESPN, это известные спецы Джейкоб "Stitch" Дюран и Майк Бэззел. В углы их будут определять методом подбрасывания заранее продезинфицированной монетки.

Интересно, что Дюран входит в группу риска при COVID-19 — ему идет 69-й год, Бэззел значительно моложе.

Бои стартуют 9 июня нетитульным поединком чемпиона мира WBO в полулегком весе Шакура Стивенсона (13-0, 7 КО) с Феликсом Карабайо. Первое шоу без зрителей на арене будет состоять из шести боёв, которые пока формируются.

11 июня состоится следующее шоу на четыре боя с участием Джесси Магдалено (27-1, 18 KO) против Йенифеля Висенте (36-4-2, 28 KO) в главном событии вечера.

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