Компания "Kusto Group" подарила минивэн многодетной семье из Алматинской области

В семье воспитываются 9 детей разных национальностей, 7 из которых ранее были воспитанниками детского дома.

Ко Дню защиты детей международная компания "Kusto Group" исполнила мечту семьи Карибаевых из Жамбылского района. Так многодетная семья в рамках благотворительного проекта #KustoHelp, получили в подарок вместительный автомобиль, передает zakon.kz.

Официально ключи вручили председатель международной компания Kusto Group Еркин Татишев и аким района Багдат Алиев.

Аким Жамбылского района Багдат Алиев поздравил детей с Днем защиты детей и подарил планшеты 16 детям школьного возраста, являющимися сиротами и оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах семейного типа. Дети очень обрадовались, ведь планшет в учебных целях – это незаменимый помощник для школьника.

Семья Карибаевых из села Каргалы Жамбылского района известна не только в Алматинской области, но и всему Казахстану.

В семье воспитываются 9 детей разных национальностей, 7 из которых ранее были воспитанниками детского дома. Карибаевы — простые люди: муж — ветеринарный врач во втором поколении, жена — журналист из семьи ученых.

В 2018 году семья Карибаевых вошла в список 16-ти лучших семей Казахстана, выиграв региональный конкурс "Мерейлі отбасы-2018" в Алматинской области. Карибаевы участвовали в конкурсе в надежде выиграть главный приз — микроавтобус. Но, к сожалению, из столицы вернулись без него.

Для Карибаевых выезд куда-либо всей семьей или хотя бы ее частью является проблемой. Даже банальная прогулка в парке, выезд в музыкальную школу, музей представляет собой массу трудностей.

Воспитывая девять детей, супруги постоянно работают, государство также оказывает поддержку. Однако возможности накопить на микроавтобус не было.

Это один из многих примеров работы проекта #KustoHelp, который с момента своего существования предоставил продуктовую помощь 10 665 семьям по всей стране, общим весом 266 тонн, обеспечил медицинские организации страны 6000 защитными комбинезонами, 53 000 медицинскими масками, 5000 защитными экранами, свыше 2000 бактерицидных ламп, реанимобилем для Житикаринской районной больницы, а также 400 ноутбуками для малоимущих и многодетных детей для целей дистанционного образования и многое другое.

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