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Изобретен способ лечения COVID-19 с помощью ультрафиолета в легких

Ученые надеются, что кроме коронавируса метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни.

Фото : tvzvezda2 июня 2020, 07:39

Российские ученые разработали революционный метод борьбы с коронавирусной инфекцией путем дезинфекции легких ультрафиолетом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

О разработке специалистов одного из ведущих научных центров "Росатома" Физико-энергетического института рассказал его директор Андрей Говердовский.

Физики и химики ФЭИ разрабатывают новый метод борьбы с вирусами, в том числе COVID-19. Проект мы называем "светящийся газ". До сих пор никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека. Мы придумали, как можно это сделать, - сказал Говердовский.

По словам директора ФЭИ, ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые способны оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких.

Надеемся, что кроме коронавируса наш метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни, - добавил Говердовский.

Согласно последним данным ВОЗ, количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило шесть миллионов, скончались более 371 тысячи человек.


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