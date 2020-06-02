Как будут решать жилищные вопросы очередников

В этом году запускается пилотный проект "Шаңырақ".

В Казахстане запускается проект для решения жилищных вопросов очередников. Об этом сегодня на отчетной встрече с населением сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, сообщает корреспондент zakon.kz.

В этом году по поручению главы государства запускаем пилотный проект "Шаңырақ" для решения жилищных вопросов очередников. Для этого выделяются 390 млрд тенге, из них 180 млрд тенге на строительство 15 тыс. квартир социального кредитного жилья в регионах, - сообщил министр.

Также, по его словам, в этом году планируется построить 15 млн кв. м жилья (150 тыс. жилищ) и охватить государственной поддержкой свыше 39 тыс. семей.

С начала года уже сданы жилые объекты площадью 3,1 млн кв. м, это порядка 25 тыс. жилищ. 210 млрд тенге направляются через Жилстройсбербанк для кредитования очередников по условиям "5-10-20" на приобретение первичного жилья, - добавил Атамкулов.

Напомним, в прошлом году построено 13,1 млн кв. метров нового жилья. Жилищные условия улучшили 116 тыс. семей.

Социальным арендным жильем было обеспечено 11 тыс. семей, находящихся в социально-уязвимом положении и 3 тыс. работающей молодежи в городах-мегаполисах.

Порядка 10 тыс. семей приобрели социальное кредитное жилье по доступной цене. 5 тыс. семей смогли приобрести жилье по условиям программы "Бақытты отбасы". Это "многодетные", "неполные семьи" и "семьи, имеющие детей – инвалидов".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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