Половина американцев назвала Трампа расистом

Уверенно об этом заявили афро- и латиноамериканцы, среди белых американцев мнения разделились.

Согласно опросу Yahoo News/YouGov 52% американцев считает Дональда Трампа расистом. Об этом пишет Daily Mail, передает zakon.kz.

37% жителей не считают его таким. 11% затруднились с ответом на вопрос.

Традиционно из общего числа опрошенных большой разрыв в ответах наблюдается среди демократов и республиканцев. 86% из числа демократов считают президента США расистом, 80% республиканцев не согласны с ними.

74% афроамериканцев, 71% латиноамериканцев также назвали Трампа расистом. Белые американцы разделились во мнениях. 43% считают Трампа расистом, 46% не согласны с этим утверждением.

Опрос проводился 29 и 30 мая.

Обвинения в расизме в отношении лидера США усилились после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда четверо полицейских задержали 43-летнего мужчину, один придавил коленом шею задержанного. Джордж несколько раз просил убрать колено и говорил, что не может дышать.

После этого инцидента в десятках городов США, в том числе и в столице, вспыхнули массовые акции протеста. Толпы на улицах начали мародерствовать.

Дональд Трамп поручил губернаторам штатов разобраться с беспорядками. Он также ввел силы нацгвардии в бунтующие города для поддержания общественного порядка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!