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Национальные сборные Казахстана по теннису приступили к учебно-тренировочным сборам

Это первые сборы теннисистов после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Фото : федерация тенниса2 июня 2020, 13:44

Национальная и юношеская сборные Казахстана по теннису принимают участие в учебно-тренировочных сборах. Тренировочные занятия продлятся до 14 июня в Щучинско-Боровской курортной зоне, сообщает zakon.kz.

Мы собрали на тренировочной базе более 30 спортсменов. Наша задача, после длительного карантина, восстановить и улучшить функциональные возможности спортсменов перед началом сезона. По возвращению в столицу, теннисисты продолжат полноценные тренировки по теннису, - пояснил капитан мужской сборной РК Юрий Щукин.

Тренерский состав будет работать над совершенствованием физических возможностей спортсменов: развитие выносливости, координации, скорости и силы.

Кроме того, именитые члены Национальной сборной РК - Юрий Щукин, Ярослава Шведова, Елена Рыбакина, Зарина Дияс и Анна Данилина поделятся профессиональными знаниями и опытом с молодыми теннисистами.

Теннисисты выходят из изоляции. Думаю, что ребята быстро вернутся к прежнему темпу и оптимальной форме, - добавила капитан женской сборной РК Ярослава Шведова.

Учебно-тренировочные сборы в этом году впервые проходит в отеле Rixos Borovoe, расположенном в Национальном парке на берегу озера Щучье. Теннисистам предоставлены все необходимые условия для проведения тренировок: крытые и открытые теннисные корты, велодорожки для пробежек, специальное спортивное меню, комфортабельные номера для полноценного отдыха и восстановления.

Это первые сборы теннисистов после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.


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