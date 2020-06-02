Токаеву рассказали о расследовании резонансных уголовных дел
Глава государства дал ряд поручений Нурдаулетову.
Фото : Акорда2 июня 2020, 16:12
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, сообщает zakon.kz.
По информации Акорды, Токаев заслушал доклад о состоянии законности и правопорядка в стране. Генеральный прокурор отметил динамику снижения уровня преступности в период режима чрезвычайного положения.
Президент Казахстана также был проинформирован о ходе расследования резонансных уголовных дел и результатах работы по защите общественных интересов.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить работу по защите прав, интересов общества и государства, обратив особое внимание на обеспечение жесткого контроля за реализацией антикризисных мер.
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
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