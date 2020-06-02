Ряд зданий на юго- востоке Алматы временно отключат от горячей воды
Отключение будет временным.
Фото : Zakon.kz2 июня 2020, 17:33
С 9 до 17 часов 3 июня 2020 года будет приостановлено горячее водоснабжение ряда зданий в Медеуском районе Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".
В эти часы горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные строения, расположенные в контуре улиц Кажымукана – Байжанова – Елебекова – Рубинштейна – Достык 308.
Временные ограничения услуг горячего водоснабжения вводятся из-за проведения ремонтных работ на теплосетях, срок эксплуатации которых превышает более 25 лет, в рамках их подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Это позволит минимизировать риски в процессе передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период.
Алматинцев просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
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