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Ряд зданий на юго- востоке Алматы временно отключат от горячей воды

Отключение будет временным.

Фото : Zakon.kz2 июня 2020, 17:33

С 9 до 17 часов 3 июня 2020 года будет приостановлено горячее водоснабжение ряда зданий в Медеуском районе Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

В эти часы горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные строения, расположенные в контуре улиц Кажымукана – Байжанова – Елебекова – Рубинштейна – Достык 308.

Временные ограничения услуг горячего водоснабжения вводятся из-за проведения ремонтных работ на теплосетях, срок эксплуатации которых превышает более 25 лет, в рамках их подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Это позволит минимизировать риски в процессе передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период.

Алматинцев просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.


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