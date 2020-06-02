Армия США получила оружие нового поколения
Компания Sig Sauer начала поставку прототипов стрелкового оружия нового поколения американской армии для тестирования и оценки.
Фото : Sig2 июня 2020, 19:11
В армию США начались поставки прототипов стрелкового оружия нового поколения, передает zakon.kz со ссылкой на Guns.
Компания Sig Sauer является одним из трех подрядчиков, работающих в программе NGSW, которая направлена на замену стрелкового оружия калибра 5,56 мм новыми образцами.
Компания предлагает заменить применяемые в НАТО карабины M4 и пулеметы M249 своими автоматами под гибридные боеприпасы калибра 6,8 мм.
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