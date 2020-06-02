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Эксперты оценили эффект от ношения медицинских масок

Медицинская маска по своей надежности оказалась гораздо лучше защитных щитков и очков, уменьшая риск в шесть раз.

Фото : Pixabay2 июня 2020, 20:12

Риск передачи коронавируса при ношении медицинской маски снижается до 3,1% по сравнению 17,4% без нее. Такие выводы содержатся в обзоре аналитической группы SURGE, передает zakon.kz.

Согласно полученным данным, использование защитных очков и щитков позволяет уменьшить вероятность заражения о 5,5% против 16% при отсутствии защиты.

Соблюдение дистанции более чем в один метр уменьшает возможность инфицирования до 2,6% против 12,8% при расстоянии менее одного метра от зараженного человека.

Обзор делался по вирусам SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2 на основе данных 172 исследований по распространению коронавирусной инфекции в разных странах.


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