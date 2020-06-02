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Из родного дома Гитлера сделают полицейский участок

Австрийским властям даже пришлось принять новый закон и побороться в суде за возможность получить задние в собственность государства.

Фото : Kurier2 июня 2020, 21:08

Дом в австрийском городе Браунау-на-Инне, где родился Адольф Гитлер, превратят в полицейский участок, передает zakon.kz со ссылкой на Kurier.

Отмечается, что после выигрыша тендера, австрийское архитектурное бюро Marte.Marte проведет реконструкцию родного дома главы Третьего рейха.

Всего в тендере участвовали 12 компаний. Ожидается, то перепланировка и реконструкция дома завершится к концу 2022 года и обойдется в 5 миллионов евро. Также дом получит нейтральный статус, что предотвратит в данном месте сборы неонацистов.
В здании XVII века до 1965 года находилась библиотека, позже - отделение банка и школа. С 1977 до 2011 года в доме располагались мастерские и приют для людей с ограниченными возможностями.

В 2016 году правительство предприняло попытку изъять постройку в свою собственность, но его собственница отказывалась безвозмездно передать его государству.

Властям потребовалось принять соответствующий закон, а затем в судовом порядке определять размер отступных. В результате владелица дома получила 812 тысяч евро. МВД Австрии выплатило отступные за экспроприацию в пользу государства в 2019 году.

В здании XVII века до 1965 года находилась библиотека, позже - отделение банка и школа. С 1977 до 2011 года в доме располагались мастерские и приют для людей с ограниченными возможностями.

В 2016 году правительство предприняло попытку изъять постройку в свою собственность, но его собственница отказывалась безвозмездно передать его государству.

Властям потребовалось принять соответствующий закон, а затем в судовом порядке определять размер отступных. В результате владелица дома получила 812 тысяч евро. МВД Австрии выплатило отступные за экспроприацию в пользу государства в 2019 году.


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