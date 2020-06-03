Еще 225 казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией

Темп прироста составил - 1,9%.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 2 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрировано 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 1,9%), из них:

Кызылординская область - 30 (7,2%), Западно-Казахстанская область - 40 (5,8%), Мангистауская область - 17 (5,8%), Восточно-Казахстанская область - 6 (4,2%), Актюбинская область - 14 (4,0%), Северо-Казахстанская область - 2 (3,4%), Шымкент - 21 (2,4%), Атырауская область - 21 (1,9%), Алматы - 39 (1,5%), Алматинская область - 5 (1,3%), Жамбылская область - 5 (1,3%), Костанайская область - 2 (1,1%), Нур-Султан - 23 (1,0%).

Всего в стране подтверждено 11 796 случаев, из них:

в Алматы - 2715,

в Нур-Султане - 2289,

в Атырауской области - 1140

в Карагандинской области - 956,

в Шымкенте - 906,

в ЗКО - 732,

в Кызылординской области - 448,

в Жамбылской области - 398,

в Туркестанской области - 384,

в Алматинской области - 381,

в Актюбинской области - 363,

в Мангистауской области -308,

в Павлодарской области - 217,

в Костанайской области - 184,

в Акмолинской области - 166,

в ВКО - 148,

в СКО - 61.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!