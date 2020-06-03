Еще 225 казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией
Темп прироста составил - 1,9%.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 2 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрировано 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 1,9%), из них:
Кызылординская область - 30 (7,2%), Западно-Казахстанская область - 40 (5,8%), Мангистауская область - 17 (5,8%), Восточно-Казахстанская область - 6 (4,2%), Актюбинская область - 14 (4,0%), Северо-Казахстанская область - 2 (3,4%), Шымкент - 21 (2,4%), Атырауская область - 21 (1,9%), Алматы - 39 (1,5%), Алматинская область - 5 (1,3%), Жамбылская область - 5 (1,3%), Костанайская область - 2 (1,1%), Нур-Султан - 23 (1,0%).
Всего в стране подтверждено 11 796 случаев, из них:
в Алматы - 2715,
в Нур-Султане - 2289,
в Атырауской области - 1140
в Карагандинской области - 956,
в Шымкенте - 906,
в ЗКО - 732,
в Кызылординской области - 448,
в Жамбылской области - 398,
в Туркестанской области - 384,
в Алматинской области - 381,
в Актюбинской области - 363,
в Мангистауской области -308,
в Павлодарской области - 217,
в Костанайской области - 184,
в Акмолинской области - 166,
в ВКО - 148,
в СКО - 61.
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