Бердымухамедов получил награду от международного союза велосипедистов

Награжден за неоценимый вклад.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов награжден высшей наградой Международного союза велосипедистов (UCI) за неоценимый вклад в развитие велоспорта, сообщает zakon.kz.

По информации CentralAsia, об этом говорится в послании на имя президента Туркменистана главы UCI Давида Лаппартьена.

Для меня было бы огромным удовольствием лично вручить вам награду UCI, однако это пока невозможно ввиду сложившейся в мире известной ситуации. Поэтому для меня честь представить вам высшую награду UCI на онлайн-встрече 2 июня 2020 года, – отмечается в послании Давида Лаппартьена.

Награда присуждена Бердымухамедову комитетом союза по случаю празднования Всемирного дня велосипеда, который в Туркменистане широко отметят 3 июня.

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