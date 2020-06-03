Финансовую пирамиду разоблачили в ЗКО 

Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Лидер" просим обратиться в Департамент экономических расследований.

В Западно-Казахстанской области разоблачили финансовую пирамиду, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по ЗКО расследуется уголовное дело по факту создания финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 УК РК) на основании заявления обманутого гражданина о привлечении к уголовной ответственности лица, которое посредством месcенджера WhatsApp распространяло объявление о 100% доходности вложенных средств в проект под названием "Лидер" в течении 10 дней.

Заявителем вложена сумма - 55 000 тенге. Однако условие вложения денежных средств, согласно которому заявитель должен получать в течении 10 дней вознаграждение в размере 100% не выполнено, тем самым, обманным путем лицо завладело денежными средствами заявителя в сумме 55000 тенге.

Главной задачей пирамиды является вовлечение новых участников. Как правило, учредитель пирамиды, накопив значительную сумму, прекращает выплаты и исчезает со всеми деньгами. Внимание! Если вы стали жертвой такой деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды "Лидер" просим обратиться в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области по телефону доверия +7(7112)53-84-27", - сообщили в ведомстве.

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