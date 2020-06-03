Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Финансовую пирамиду разоблачили в ЗКО 

Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Лидер" просим обратиться в Департамент экономических расследований.

Фото : inform.kz3 июня 2020, 11:44

В Западно-Казахстанской области разоблачили финансовую пирамиду, сообщает zakon.kz.

Департаментом экономических расследований по ЗКО расследуется уголовное дело по факту создания финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст.217 УК РК) на основании заявления обманутого гражданина о привлечении к уголовной ответственности лица, которое посредством месcенджера WhatsApp распространяло объявление о 100% доходности вложенных средств в проект под названием "Лидер" в течении 10 дней.

Заявителем вложена сумма - 55 000 тенге. Однако условие вложения денежных средств, согласно которому заявитель должен получать в течении 10 дней вознаграждение в размере 100% не выполнено, тем самым, обманным путем лицо завладело денежными средствами заявителя в сумме 55000 тенге.

Главной задачей пирамиды является вовлечение новых участников. Как правило, учредитель пирамиды, накопив значительную сумму, прекращает выплаты и исчезает со всеми деньгами. Внимание! Если вы стали жертвой такой деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды "Лидер" просим обратиться в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области по телефону доверия +7(7112)53-84-27", - сообщили в ведомстве.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты