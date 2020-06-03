На севере Казахстана похолодает 

Прогноз погоды на три дня.

Синоптики обещают похолодание на севере Казахстана, сообщает zakon.kz.

Антициклон из районов Скандинавии так же сохраняет свое влияние на погоду северных, центральных и восточных регионов республики, что приведет к понижению температуры. Местами, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются дожди с грозами и выпадением града, - сообщили в РГП "Казгидромет".

А на юге и юго-западе с теплыми воздушными массами из районов Ирана, сохраняется жаркая и сухая погода. Местами усилится ветер, на юге с пыльными бурями.

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