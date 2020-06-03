Бизнесмены смогут выставлять контракт с "Самрук-Казына" в качестве залога в банках

Это позволит бизнесу получать контракты более чем на год.

Банки второго уровня примут оффтейк-договоры в качестве твердого залога для получения кредита. Об этом в интервью Forbes.kz рассказал генеральный директор ТОО "Самрук-Казына Контракт" Куат Кожахметов, сообщает zakon.kz.

По его словам, это позволит бизнесу получать контракты более чем на год. Таким образом, у предприятий будет гарантированный сбыт продукции и они смогут уверенно выстраивать свой план, не боясь, что останутся с произведенным товаром, но без покупателя.

На данный момент имеется договоренность через Ассоциацию финансистов Казахстана с банками второго уровня о том, что оффтейк-договоры могут выступать в качестве залогового обеспечения при финансировании проектов по созданию новых производств в нашей стране, - рассказал Куат Кожахметов.

Напомним, механизм "оффтейк договоров" запущен фондом "Самрук-Казына" для поддержки отечественного бизнеса и создания новых производств в стране. Фонд является крупнейшим заказчиков товаров и услуг в стране. Отметим, off-take договор является разновидностью долгосрочного договора и представляет собой соглашение о закупке товара с отлагательным условием, т. е. в случае успешной реализации всех пунктов договора (качество, объем), заказчик будет обязан приобрести будущий товар по фиксированной цене.

По данным Куата Кожахметова Фонд формирует пул товаров, в которых имеется стабильная потребность, но не производимых в РК. Далее комиссия рассматривает проекты, предлагающие создание новых, импортозамещающих производств. Также предприниматели могут сами предложить включить в этот пул какие-то товары.

В целом, на сегодняшний день перечень товаров насчитывает более 1200 позиций с общим объемом потребности на 250 млрд тенге.

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