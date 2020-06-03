Министр против выдачи беззалоговых кредитов фермерам Казахстана

Все средства, которые выделяются из республиканского бюджета или местного, должны возвращаться - Омаров.

Фермеры могут получить гарантию по кредитам до 85% в рамках программы "Енбек". Об этом на отчетной встрече с населением в режиме онлайн на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, сообщает корреспондент zakon.kz.

В ходе встречи один из фермеров предложил министру обдумать возможность выдачи беззалоговых кредитов для крестьянских хозяйств. Он пояснил, - зачастую у сельхозтоваропроизводителей просто нет ликвидного залогового имущества, чтобы получить кредиты. А потому крестьянство не может себе позволить модернизировать свои технологии. Обратившийся также попросил пересмотреть залоговую политику, в частности коэффициент оценки залогового имущества в сельской местности.

На сегодняшний день сельское хозяйство в достаточном количестве кредитуется по пониженной ставке кредитования. Если сказать по "Экономике простых вещей", сегодня ставка вознаграждения составляет 6% годовых. По 70 млрд тенге, которые были выделены на финансирование весенне-полевых работа, там ставка составляет 5% годовых. Поэтому мы считаем, что на сегодняшний день 5-6% кредитования – отвечает требованиям рынка, - сообщил министр.

Он также отметил, что проблема залогового имущества есть у всех фермеров как мелких, так и крупных. Но при этом добавил, что выдавать беззалоговые кредиты считает неправильным.

Любой выдаваемый кредит является срочным, и возвратным. Все средства, которые выделяются из республиканского бюджета или местного – должны возвращаться. Потому что должен быть оборот на следующий год. Должен быть гарантированный возврат выделенных средств. Но сейчас со стороны государства разработаны программы. Вот например, программа "Енбек" ориентирована на мелких и средних товаропроизводителей и там гарантия по кредитам, если я не ошибаюсь около 85%, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!