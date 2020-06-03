Нурсултан Назарбаев попрощался с послом ОАЭ, завершившим свою миссию

Назарбаев поблагодарил посла за его вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

Елбасы встретился с послом Объединенных Арабских Эмиратов в РК Мохаммад аль-Джабером, передает zakon.kz.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев поблагодарил завершающего свою дипломатическую миссию в Казахстане Мохаммада аль-Джабера за его вклад в укрепление двустороннего сотрудничества, говорится на официальном сайте Елбасы.

Вы проработали в нашей стране три с половиной года. За это время значительно укрепились отношения между Казахстаном и ОАЭ. В частности, был введен безвизовый режим между нашими государствами. Вы являетесь другом нашей страны, и я уверен, что мы и дальше продолжим поддерживать добрые отношения, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Мохаммад аль-Джабер выразил признательность Елбасы и всему народу Казахстана за теплый прием, плодотворное сотрудничество и всемерное содействие в развитии отношений между двумя государствами.

Мне выпала огромная честь стать послом в дружественной нам стране – Республике Казахстан. Между вами и руководством ОАЭ сложились теплые и дружественные отношения. Я полюбил Казахстан и его народ. Покидаю страну с яркими и незабываемыми впечатлениями. Горжусь тем, что мой первый пост на дипломатической службе прошел именно через «казахстанскую школу, - сказал посол ОАЭ.

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