Алик Шпекпаев поблагодарил родителей отличившихся сотрудников Антикоррупционной службы

Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат и руководитель управления Елнар Игиликов посетили родителей отличившегося сотрудника службы.

Председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекпаев направил благодарственные письма родителям отличившихся сотрудников ведомства. В Департаменте по противодействию коррупции по городу Алматы им стал Мукаш Нусипов, сообщает zakon.kz.

Председатель в письме выражает благодарность родителям за воспитание честного, добропорядочного гражданина, за его труд и непоколебимое желание помогать всем и достигать еще больших результатов.

Мукаш Нусипов внес определенный вклад в противодействие коррупции путем формирования антикоррупционной культуры и внесением рекомендаций в части коррупционных рисков.

Первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат и руководитель управления Елнар Игиликов посетили родителей отличившегося сотрудника службы.

Семья и близкие родственники были горды и рады хорошим отзывам со стороны руководства.

Мать сотрудника Рита Бекболатова выразила благодарность Председателю Алику Шпекбаеву за оценку деятельности своего сына:

Я очень рада, что хорошо отзываются о работе моего сына, спасибо Алику Жаткамбаевичу за такую мотивацию сотрудников. Для нас, родителей, это очень важно и дорого. Желаю всем сотрудникам достигать высоких результатов, ценить и уважать свою работу, любить свою Родину.

Такие благодарственные письма были переданы Председателем родителям сотрудников с других регионов страны.

Несомненно, подобное стимулирование сотрудников только укрепит мотивацию к достижению высоких показателей в работе.

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