Экс-полицейским в США предъявили обвинение в убийстве афроамериканца Флойда 

Обвинения выдвинуты всем четверым экс-правоохранителям, участвовавшим в задержании погибшего.

Еще троим экс-полицейским предъявлены обвинения по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает zakon.kz.

Таким образом, обвинения выдвинуты всем четверым экс-правоохранителям, участвовавшим в задержании погибшего. Об этом сообщила сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар.

Генпрокурор Миннесоты Кит Эллисон переквалифицировал обвинения против Дерека Шовина на убийство второй степени по делу Флойда, а также предъявил обвинения троим другим полицейским. Это еще один важный шаг к правосудию, — написала она в Twitter.

Генпрокуратура штата Миннесота обвинила Дерека Шовина в убийстве второй степени "без (предварительного) умысла", передает РИА Новости.

Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству, а также в непредумышленном убийстве второй степени.

Обвинения Шовину были переквалифицированы на более серьезные. Ему грозит до 40 лет тюрьмы. Пособничество и подстрекательство могут грозить аналогичным наказанием.

Кроме того, следствие оставило обвинения в убийстве третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния и непредумышленное убийство второй степени в силу халатности, создающей необоснованный риск.

Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошел в конце мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейским поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль.

Правоохранители нашли предполагаемого нарушителя — им оказался 46-летний Джордж Флойд — повалили его на землю, один из них наступил Флойду коленом на шею и не обращал внимания на его крики о том, что он не может дышать. Через некоторое время задержанный потерял сознание, а чуть позже скончался в больнице.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!