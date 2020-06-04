Мужчина сам нанес себе ножевые ранения - полиция Актау
Проводятся следственные мероприятия.
Фото : Лада4 июня 2020, 08:53
По информации ведомства, 3 июня, примерно в 11:00, поступил вызов на пульт дежурного "102" о том, что во дворе дома лежит окровавленный мужчина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лада.
На место происшествия выехали ближайший экипаж батальона-патрульной полиции управления полиции Актау, а также следственно-оперативная группа.
Прибывшие медики констатировали ножевое ранение и доставили мужчину в Мангистаускую областную больницу.
47-летний мужчина сам нанес себе резаные раны в области локтевого сустава. Он находился в алкогольном опьянении. Его доставили в Мангистаускую областную больницу. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации (КУИ). Проводятся следственные мероприятия, - сообщили в ведомстве.
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